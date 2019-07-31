Движение по Благовещенскому мосту ограничат до 20 августа

Движение по Благовещенскому мосту ограничат до 20 августа
Благовещенский мост. Фото: Википедия

На Благовещенском мосту в Санкт-Петербурге началось проведение ремонтных работ по замене дорожного покрытия.

В связи с проведением ремонта, движение по данному участку дороги будет ограничено на период со среды, 31 июля, по 20 августа текущего года, сообщили Gazeta.SPb в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Со среды, 31 июля, по 4 августа будут перекрыты две полосы по направлению движения к Васильевскому острову. Затем, с 5 по 9 августа, движение транспортных средств будет закрыто на двух левых полосах в сторону площади Труда.

После этого, с 10 по 14 августа, из-за ремонта перекроют две правые полосы в сторону Васильевского острова, а затем, с 15 по 20 августа, две правые полосы по направлению движения к площади Труда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в среду в Санкт-Петербург придет опасный ветер.

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