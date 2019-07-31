В среду в Петербург придет опасный ветер

По прогнозам синоптиков, ветер в среду, 31 июля, на территории Санкт-Петербурга достигнет 15 метров в секунду.

Сегодня в Северной столице будет ветрено, сообщили Gazeta.SPb в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Согласно прогнозу, жителей Санкт-Петербурга ожидает далеко не солнечная погода. В городе будет облачно, но временно облака будут рассеиваться.

Кроме того, сегодня на территории города или в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха оставит от 14 до 16 градусов тепла.

В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили, что в среду в Северной столице будет наблюдаться сильный ветер. Ночью он составлял от 7 до 12 метров в секунду, а днем будет от 6 до 11 метров в секунду, однако порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Рекомендуется быть осторожнее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Санкт-Петербурга сняли на видео снег, который пошел 30 июля.