Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей

На зарплату от 100 тысяч рублей могут претендовать линейные менеджеры, руководители отделов и топ-менеджеры. Фото: pixabay

На зарплату от 100 тысяч рублей могут претендовать линейные менеджеры, руководители отделов и топ-менеджеры. Фото: pixabay

В российских регионах подобную зарплату получают лишь 1,4% трудящихся, в Москве этот показатель в десять раз выше. А в Петербурге более 100 тысяч получают 7%.

Исследование компании HeadHunter показало, что на зарплату от 100 тысяч рублей могут рассчитывать работники в сфере высшего менеджмента, IT-технологий и добычи сырья. На зарплату от 100 тысяч рублей могут претендовать линейные менеджеры, руководители отделов и топ-менеджеры.

А самая низкая доля у административного персонала, в профессиональных областях «Безопасность», «Госслужба» и в категории «Начало карьеры». Среди вакансий для рабочего персонала доля таких вакансий 3%.

Доля сотрудников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в целом по России составляет 5%, в Москве — 14%, в Петербурге — 7%, а во всех регионах, кроме столиц — 1,4%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты заявили, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз. На данный момент она составляет около 30 тысяч рублей.