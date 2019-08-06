Ученые нашли способ предотвращения гибели мозга

Следующие исследования будут проведены с участием людей. Фото: pixabay.com

Следующие исследования будут проведены с участием людей. Фото: pixabay.com

Эксперты Национальных институтов здоровья в США рассказали о новых открытиях. Возможно, они смогут помочь замедлить развитие болезни Альцгеймера и других заболеваний.

Как сообщает MedicalXpress, ученым удалось приостановить развитие прионной инфекции у лабораторных мышей, именно она приводит к преждевременной смерти. С помощью введенных инъекций подопытным удалось продлить жизнь на 81%, опыты проводились на протяжении 250 дней.

В скором времени планируется эксперимент над людьми. В случае получения положительных результатов, специалисты смогут доказать эффективность и замедлить развитие болезни Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза и болезни Хантингтона.

Ранее Gazeta.SPb писала, чем объясняется наиболее частое убаюкивание детей именно левой рукой. Немецкие ученые провели исследования на эту тему.