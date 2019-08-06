Ужесточили закон за непропуск машин скорой помощи

Ужесточили закон за непропуск машин скорой помощи
Закон вступил в силу 6 августа. Фото: pixabay.com

Водителям, которые по каким-либо причинам не пропустили машину скорой помощи, будет грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение прав до одного года. Воспрепятствование работе сотрудников медучреждений будет наказываться уголовной ответственностью.

Как сообщили «РИА Новости», в УК вносятся поправки. В случае воспрепятствования работе медструдников, в результате которого состояние больного ухудшится, нарушителя ждет лишение свободы до трех лет, штраф до 80 тыс. рублей или принудительные работы.

Закон вступил в силу сегодня. Ранее намеренное игнорирование машины скорой помощи на дороге, водителям грозило изъятием водительского удостоверения до трех месяцев или штрафом 500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о решении Путина. Президент подписал закон о приостановке роста цен на топливо.

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