Ужесточили закон за непропуск машин скорой помощи

Водителям, которые по каким-либо причинам не пропустили машину скорой помощи, будет грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей, либо лишение прав до одного года. Воспрепятствование работе сотрудников медучреждений будет наказываться уголовной ответственностью.

Как сообщили «РИА Новости», в УК вносятся поправки. В случае воспрепятствования работе медструдников, в результате которого состояние больного ухудшится, нарушителя ждет лишение свободы до трех лет, штраф до 80 тыс. рублей или принудительные работы.

Закон вступил в силу сегодня. Ранее намеренное игнорирование машины скорой помощи на дороге, водителям грозило изъятием водительского удостоверения до трех месяцев или штрафом 500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о решении Путина. Президент подписал закон о приостановке роста цен на топливо.