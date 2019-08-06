Ремонт трамвайных путей стартовал на проспекте Испытателей

Для удобного доступа к транспорту, будут установлены остановочные платформы. Фото: pixabay.com

Для удобного доступа к транспорту, будут установлены остановочные платформы. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Приморском районе начался ремонт трамвайных путей. Ремонтные работы будут проводиться на проспекте Испытателей, на участке от Сизова до Богатырского проспекта. Работами занимаются АО «НиК».

Как сообщает Администрация Петербурга, в связи с ремонтом, для удобного подхода к общественному транспорту, для петербуржцев будут установлены восемь остановок. Стоимость работ рассчитана на 241,24 миллиона рублей. Ремонт ведется на участке 1,88 метров. В результате ремонта будут внесены ограничения. С 7 августа по 5 сентября ограничения коснутся Байконурской улицы, а с 7 по 20 сентября — от Сизова до Коломяжского проспекта.

Также с 3 по 15 августа прекращено движение маршрута No47. Трамвай No55 идет до «Проспекта Испытателей, 11».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ремонте Климова переулка. Будет отремонтирован участок проезжей части и тротуара. Ограничение движения на участке дороги продлится до 15 августа.