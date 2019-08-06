Скелет пропавшей три месяца назад женщины обнаружили в Лисьем носу

Оказалось, что останки принадлежат 42-летней жительнице Купчино, которая пропала еще три месяца назад в поселке Лисий Нос. Фото: Tom Hodgkinson/ flickr.com

Оказалось, что останки принадлежат 42-летней жительнице Купчино, которая пропала еще три месяца назад в поселке Лисий Нос. Фото: Tom Hodgkinson/ flickr.com

В Курортном районе нашли тело женщины. Она числилась пропавшей еще с середины мая. Тогда она ушла в магазин за сигаретами и не вернулась.

Правоохранители обнаружили останки женщины в лесном массиве около поселка Лисий нос в воскресенье, 4 августа. На трупе сохранилась одежда, украшения, а рядом лежали мобильный телефон и ключи от автомобиля. Также у трупа были обнаружены банковские карты, поэтому личность погибшей установили быстро.

Оказалось, что останки принадлежат 42-летней жительнице Купчино, которая пропала еще три месяца назад в поселке Лисий Нос, куда она приехала на рыбалку с мужем и его другом. Около полудня она отправилась в магазин за сигаретами и пропала, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труп пролежал под полом ресторана в Москве более 25 лет. Тело неизвестного нашли под полом в московском ресторане. Мужчина пролежал под досками пола свыше 25 лет.