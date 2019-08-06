На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют 2 съезда

Два съезда на развязке КАД перекроют на 5 часов 7 августа.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с ремонтными работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия, на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса будут перекрыты съезды №2 и №5 в течение 5 часов.

Движение будет полностью ограничено в период с 00:00 до 5:00 в среду, 7 августа, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничение движения на съездах с внешнего кольца КАД в Петербург на проспект Энгельса и в Ленобласть на автодорогу «Сортавала» в направлении Приозерска проводится в рамках реконструкции северного участка КАД.

Работ будут проводиться ночью, в часы минимальной интенсивности дорожного движения, добавлено в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре. Окончательно движение будет открыто ближе к концу года.