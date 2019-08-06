В Янино директрису детского сада посадили в авто и увезли в неизвестном направлении

Полиция Всеволожского района устанавливает обстоятельства противоправных действий в отношении директрисы детского сада.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в понедельник, 5 августа, в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 22-летней управляющей кафе в поселке Янино.
Девушка рассказала правоохранителям, что накануне ее мать, которая работает в детском саду директором, насильно посадили в автомобиль марки «Кадиллак» и увезли в неизвестном направлении.
Дочь директрисы предполагает, что злоумышленником является бывший сожитель матери.
Правоохранительные органы ведут розыск и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришском районе похитили два лодочных мотора за 100 тысяч рублей. В полицию обратился 62-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что в период с 22 июля по 4 августа неизвестные злоумышленники тайно похитили два лодочных мотора, принадлежавших потерпевшему.