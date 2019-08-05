В Киришском районе похитили два лодочных мотора за 100 тысяч рублей

В Киришском районе похитили два лодочных мотора за 100 тысяч рублей
Сумма ущерба составила 100 тыс рублей. Фото: Pixabay

В воскресенье, 4 августа, сотрудники отделения полиции Киришского района Санкт-Петербурга узнали о хищении двух лодочных моторов.

В полицию обратился 62-летний мужчина. Он рассказал сотрудникам полиции, что в период с 22 июля по 4 августа неизвестные злоумышленники тайно похитили два лодочных мотора, принадлежавших потерпевшему.

Он отметил, что злоумышленники проникли в его гараж. Общая сумма ущерба составляет 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Для розыска и задержания преступников сотрудники правоохранительных органов приняли меры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленинградской области хвастался обрезом перед другом и случайно прострелил себе ногу.

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