Петербуржцы спасли плавающего в Неве ротвейлера

Жители Северной столицы неподалеку от Большеохтинского моста вытащили из Невы собаку. Замерзшее и уставшее животное люди заметили сегодня утром, 6 августа. Довольно крупному ротвейлеру помогли забраться на берег и теперь ищут хозяина.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечено, что собака скорее всего давно находилась в воде, так как была очень замерзшая.

Со слов людей, собака воспитанная, слушается команд и имеет ошейник. В комментариях посоветовали обратиться в ветклинику, чтобы посмотреть наличие чипа, по которому можно будет найти хозяина.

Каким образом собака оказалась в воде – неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двухлетнего ребенка покусала собака.