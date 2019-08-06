В музее-квартире А. А. Блока пройдет день памяти поэта

В Петербурге пройдет день памяти великого русского поэта Александра Блока. Для жителей и гостей города в музее-квартире Блока подготовлена специальная программа: экскурсии, посещение могилы, выставка и другие мероприятия.

Как сообщают «Новости Адмиралтейского района», мероприятие пройдет в среду, 7 августа, в день, когда исполнится 98 лет со дня смерти Блока.

День памяти откроет минута молчания в квартире на улице Декабристов, 57, где поэт прожил последние годы жизни. С 10:30 до 16:00 пройдет экскурсия, далее запланировано посещение кладбища. Оттуда посетители отправятся в храм Воскресения Христова, а также подойдут к могиле поэта.

Открытие выставки состоится в пять часов вечера. Позже стихи Александра Блока будут читать в его кабинете актеры Виталий Гордиенко, Ирина Степанова и Дмитрий Ефименко.

Окончание дня памяти завершат артисты Романтического театра Юрия Томошевского, Татьяны Морозовой и Натальи Чубаровой вечером литературно-музыкальными выступлениями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел день памяти Ф. М. Достоевскому.