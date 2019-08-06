Россельхознадзор добивается прав на внезапные проверки

Сейчас Россельхознадзор не имеет права внезапно поинтересоваться качеством проукции, приготовленной на экспорт. Фото: pixabay.com

Сейчас Россельхознадзор не имеет права внезапно поинтересоваться качеством проукции, приготовленной на экспорт. Фото: pixabay.com

Россельхознадзор распространил заявление, в котором предупреждает, что не может эффективно контролировать экспорт из-за особенностей российского законодательства.

Запрет на проведение в России проверок без предварительного уведомления сильно осложняют экспорт отечественной продукции на внешние рынки из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по СПб и ЛО.

Ведомство ссылается на мировое ветеринарное сообщество, которое не сомневается в необходимости проведения именно внезапных проверок. Если о проверках предупреждать заранее, то бизнесмены успевают к ним приготовиться, и процедура полностью обессмысливается. Россельхознадзор сетует на то, что в таких условиях трудно эффективно контролировать качество поставляемой на экспорт продукции и указывает на несоответствие российских правил международному ветеринарному законодательству, рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных и требованиям стран-импортеров. Зарубежные партнеры в первую очередь оценивают возможность ветслужбы проводить внезапные проверки и неоднократно делали российской стороне замечания по этому поводу.

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