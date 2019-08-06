Сотрудник ФСБ, обвиняемый в пытках, продолжал служить еще год

В Петербурге начались судебные слушания дела Ильи Кирсанова, бывшего сотрудника управления ФСБ, который обвиняется в пытках бизнесмена при проведении следствия. Вчера в Петербургском гарнизонном военном суде выяснилось, что Кирсанов, уголовное дело против которого было возбуждено в августе прошлого года, уволился из органов только незадолго до начала процесса, причем он оставил службу из-за истечения контракта в июне. Всего он служил с 2009 года, офицером стал в 2014-м.

Илья Кирсанов проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия. Максимальный срок лишения свободы, который предусматривает ч. 3 ст. 286 УК РФ, по которой заведено дело, — 10 лет.

По данным следствия, экс-сотрудник ФСБ воткнул карабин «Тигр» в задний проход бизнесмену Игорю Саликову во время следственных действий в Выборгском районе Ленобласти. Для Саликова это окончилось разрывом прямой кишки и неоднократными хирургическими вмешательствами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сотрудники ФСБ признались в разбое