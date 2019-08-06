В Нижнем Новгороде появился речной скоростной маршрут

Протяженность маршрута составляет 50 км, а время в пути занимает 45 минут. Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Протяженность маршрута составляет 50 км, а время в пути занимает 45 минут. Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»

Во вторник в Нижнем Новгороде открылся первый маршрут судов на подводных крыльях (СПК) «Валдай 45Р».

Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу компании-разработчика СПК «Радар ммс». Стало известно, что скоростное пассажирское СПК «Валдай 45Р» первый раз проехало по маршруту Нижний Новгород — Городец.

Торжественное открытие маршрута состоялось во вторник, 6 августа. Церемонию открытия проводил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Протяженность маршрута составляет 50 км, а время в пути занимает 45 минут. Билет на данную поездку можно приобрести за 300 рублей.

В пресс-службе добавили, что в скором времени СПК «Валдай 45Р» запустят еще по одному маршруту — Нижний Новгород — Макарьево, протяженность которого составит 85 км.

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