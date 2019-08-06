Российские преступники осваивают интернет

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com/

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com/

Российская преступность все больше перебирается в интернет. По итогам первого полугодия IT-преступность год к году выросла почти в полтора раза.

В январе-июне 2019 года в России зарегистрировано 117,6 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает ТАСС. Общий рост количества преступлений составил, по данным Генпрокуратуры, 1,9%, и самый большой прирост отмечался в сегменте киберпреступности. Кражи, растраты, грабежи и разбои составляют 40,4% от всех совершенных преступлений.

Ущерб от преступной деятельности за первое полугодие текущего года достиг 303,7 млрд рублей, что на 6,7% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец получил 2,5 года условно за фальшивые купюры, которые он покупал в интернете