На Салова сгорела кондитерская фабрика

На Салова сгорела кондитерская фабрика
На кондитерской фабрике "Десерт Фентези" на Салова, 57, к. 4, сегодня произошел крупный пожар. Фото: google maps

Сегодня в 5 часов вечера пожарным поступил сигнал о том, что по адресу Салова, 57, корпус 4, горит производственное здание. Пожару был присвоен ранг 1-бис.

По этому адресу находятся производственные мощности фабрики «Десерт фентези». В двухэтажном здании кондитерского цеха горела обстановка на площади 30 м2, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

На ликвидацию возгорания прибыли 12 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе восемь машин и 32 человека от МЧС. К 17:45 открытый огонь был потушен, пожар локализован. Работников фабрики вовремя эвакуировали из здания, и сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожар в Парголово оказался поджогом, а гибель людей — убийством

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