На Салова сгорела кондитерская фабрика

Сегодня в 5 часов вечера пожарным поступил сигнал о том, что по адресу Салова, 57, корпус 4, горит производственное здание. Пожару был присвоен ранг 1-бис.
По этому адресу находятся производственные мощности фабрики «Десерт фентези». В двухэтажном здании кондитерского цеха горела обстановка на площади 30 м2, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
На ликвидацию возгорания прибыли 12 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе восемь машин и 32 человека от МЧС. К 17:45 открытый огонь был потушен, пожар локализован. Работников фабрики вовремя эвакуировали из здания, и сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
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