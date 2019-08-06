Ремонт Верхнего Лебяжьего и Зеленого мостов повлияет на движение транспорта

Со среды, 7 августа, в Санкт-Петербург начинается ремонт двух мостов — Зеленого и Верхнего Лебяжьего. Проведение работ повлечет за собой ограничения движения.

Как сообщили Gazeta.SPb в СПб ГБУ «Мостотрест», сегодня начинается комплекс ремонтных работ по приведению в порядок Зеленого и Верхнего Лебяжьего мостов.

Отмечается, что реконструкция Зеленого моста продлится с 7 августа до 1 мая следующего года. Поэтапно будут вводиться ограничения движения транспорта с сохранением доступности двух полос в обоих направлениях. Подъезды к мосту на двух сторонах набережной реки Мойки будут закрыты полностью.

Ремонт Верхнего Лебяжьего моста продлится с 7 августа до 15 октября этого года. Будет возможно движение транспорта по одной полосе в каждую сторону.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти досрочно починили участок трассы «Санкт-Петербург – Ручьи».