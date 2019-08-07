«ВКонтакте» хочет избавиться от счетчика лайков

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» запустила в тестовом режиме функцию скрытия счетчика лайков под публикациями пользователей.

По словам разработчиков, ни лайки, ни репосты в скором времени не будут отображаться в ленте новостей социальной сети.

Директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов рассказал, что на данный момент тестируется выведение новых социальных кнопок. Вероятно, лайки будут отображаться без количества, то есть возможность оценить публикацию может остаться.

Раньше лайки считались способом взаимодействия между автором и зрителем, служили «обратной связью». Однако со временем их роль неоправданно возросла. Теперь по количеству «сердечек» оценивается качество публикаций.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что композитора «Симпсонов» уволили из-за возраста, он намерен судиться с Fox.