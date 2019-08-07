Одинокая пенсионерка скончалась в Токсово, а с ней — 9 собак

Лишь один питомец выжил — сейчас ветеринары пытаются привести пса в порядок.

Пожилая женщина скончалась в Токсово. Долгое время об этом никто не знал — и за это время в доме хозяйки умерла 9 собак.

Тела обнаружили соседи: они почувствовали странных запах и решили проверить дом, сообщает центр помощи животным “Велес” в Санкт-Петербурге 7 августа. Пенсионерка жила одна, если не считать ее животных. Всего вместе с женщиной жили 10 собак: 9 их них погибли, но одна смогла выжить. Сейчас ветеринары надеются привести ее здоровье в порядок и в конечном счете найти для нее новый дом.

На фотографиях, которые разметил центр Санкт-Петербурга, видно что собака сильно исхудала — у животного видны торчащие ребра.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что двухлетнюю девочку в Петербурге покусала собака.