Жители Соснового Бора помогут создать идеальный пляж

В создании проекта пляжа сможет поучаствовать любой желающий и абсолютно бесплатно. Фото: pixabay

В создании проекта пляжа сможет поучаствовать любой желающий и абсолютно бесплатно. Фото: pixabay

Пляж в Сосновом Бору станет примером для всех городских пляжей в стране

В городе Сосновый Бор Ленобласти, на побережье Финского залива, с 11 по 18 августа состоится первый в стране обучающий лагерь по пляжной урбанистике. В создании проекта пляжа сможет поучаствовать любой желающий и абсолютно бесплатно, пишет «Петербургский дневник».

В рамках лагеря российские и международные специалисты спроектируют и создадут концепции восстановления городских пляжей. По словам руководителя центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяны Журавлевой, в рамках мероприятия участники создадут тестовые функциональные объекты вдоль велодорожки, которая на данный момент строится вдоль береговой линии.

Пляж в Сосновом Бору, созданный с помощью жителей города, должен стать образцом того, как должны быть устроены городские пляжи по всей России.Среди участников проекта будут архитекторов, художники, урбанисты и социологи.

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