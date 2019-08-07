Выборгский замок частично отреставрируют к ноябрю следующего года

На реставрацию замка потратят 54 миллиона рублей. Работы завершатся к 25 ноября 2020 года.

Проводить ремонтно-реставрационные работы на втором корпусе Выборгского замка будет компания «Ренессанс-Реставрация», которая стала победителям аукциона в конкурсе. На ремонт потратят 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Также в аукционе участвовала компания «Фрегат» с максимальной ценой контракта — 58 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, все ремонтно-реставрационные работы в помещениях на Замковом острове, 1, должны быть завершены к 25 ноября 2020 года. За этот срок подрядчик приведет в порядок северную стену замка, в основе которой заложена каменная кладка XVI века.

Добавим, что Выборгский замок является памятником культурного наследия федерального значения. Замок построен в 1293 году, во время Третьего крестового похода в Карелию.

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