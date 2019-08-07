Выборгский замок частично отреставрируют к ноябрю следующего года

Выборгский замок частично отреставрируют к ноябрю следующего года
Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

На реставрацию замка потратят 54 миллиона рублей. Работы завершатся к 25 ноября 2020 года.

Проводить ремонтно-реставрационные работы на втором корпусе Выборгского замка будет компания «Ренессанс-Реставрация», которая стала победителям аукциона в конкурсе. На ремонт потратят 54 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Также в аукционе участвовала компания «Фрегат» с максимальной ценой контракта — 58 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, все ремонтно-реставрационные работы в помещениях на Замковом острове, 1, должны быть завершены к 25 ноября 2020 года. За этот срок подрядчик приведет в порядок северную стену замка, в основе которой заложена каменная кладка XVI века.

Добавим, что Выборгский замок является памятником культурного наследия федерального значения. Замок построен в 1293 году, во время Третьего крестового похода в Карелию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном рассказали о реставрации церкви Апостола Петра в Лахте.

выборг выборгский замок ленобласть реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росстат рассказал, почему россияне не работают
Выборгский замок частично отреставрируют к ноябрю следующего года
Крупный пожар в частном доме потушили в Мурино
Москвичей спросили об отношении к протестам из-за выборов
Петербуржцы ищут игуану в парке 300-летия
Врачи назвали причины отказаться от соли
“Лахта Центр” объяснил переименование владельца
В Госдуме предложили включать отопление летом