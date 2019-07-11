В Смольном рассказали о реставрации церкви Апостола Петра в Лахте

Работы над храмом шли с 2013 года, на реставрацию потратили около 191 млн рублей.

Церковь Апостола Петра в Лахте заканчивают реставрировать. Работы над храмом начались в 2013 году — на них ушло около 191 млн рублей.

При реставрации решили сохранить основные фрагменты исторического сруба и элементов конструкции. Церковь не стали разбирать, а вместе этого поднимали отдельные части на домкраты. Там где требовалось, реставраторы вставляли “донорский” материал — части разобранных срубов из Ленобласти. Недостающую древесину подвозили из Карелии. Деревянные главки и колокольню выполнили по историческим аналогам, всю древесину обработали антисептиками и огнезащитными составами.

Настоятелем храма является протоиерей Андрей Мунтян, храм расположен по адресу Лахтинский пр., 94.

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