Фонтан в Любашинском саду сделают цветным

Работы на объекте завершены на 80% и закончатся до конца лета.

В Любашинском саду продолжаются работы над фонтаном. Объект на улице Замшина готов на 80%.

Видео: Piter.TV

ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” занимается работами с июня и хочет закончить их к концу лета, сообщает Piter.Tv 11 июля. Фонтанный комплекс займет территорию в 500 м2, в него добавят пешеходный мостик и крытую беседку.

Водное сооружение оборудуют цветной подсветкой. На восстановление фонтана ушло несколько десятков миллионов рублей, это самый дорогой из тех фонтанов, над которыми сейчас работает “Водоканал”. Стоит отметить, что работы на объекте начались после того, как за них проголосовали жители Калининского района Петербурга в опросе “Фонтан для горожан”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что власти Петербурга отказались защищать Муринский парк в Калининском районе.