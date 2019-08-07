Съезд с КАД на Энгельса полностью перекроют

Съезд с КАД на Энгельса полностью перекроют
Съезд расположен на 24-ом км внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга и 117-го км внешнего. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Рабочие рассчитывают поменять асфальт за 3 часа.

Рабочие продолжают реконструировать северную часть КАД Петербурга. Съезд с кольцевой дороги Петербурга перекроют в ночь со среды на четверг.

Съезд №6 закроют для замены асфальта на переходно-скоростной полосе. Работы специально решили провести ночью, когда на дорогах меньше машин, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 7 августа. С задачей собираются справиться за 3 часа: въезд закроют в полночь 8 августа и откроют в 3 часа ночи.

Для автомобилистов на участке поставят временные знаки и сигнальные огни. Съезд расположен на 24-ом км внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга и 117-го км внешнего.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ремонт Верхнего Лебяжьего и Зеленого мостов повлияет на движение транспорта в Санкт-Петербурге.

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