Петербурженка распылила аэрозольный баллоничик в вагоне метро

Петербурженка распылила аэрозольный баллоничик в вагоне метро
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали гражданку. Возбуждено уголовное дело.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром 29 июня поступило сообщение о том, что в одном из вагонов электропоезда на платформе станции метро «Технологический институт» неизвестная девушка из хулиганских побуждений распылила в лицо жителю Сургута неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика.

Сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу 1981 года рождения, изобличенную в совершении указанного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Избранной мерой пресечения дя подозреваемой стало обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе у мужчины угнали ВАЗ с помощью перцового баллончика.

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