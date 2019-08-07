В Петербурге рабочий обокрал хозяина квартиры вместо зарплаты

Во Всеволожском районе Петербурга рабочий, выполняющий ремонтные работы, обокрал хозяина квартиры.

Заявление о краже в Кудрово на Пражской улице поступило в полицию 6 августа. Гражданин нанял рабочего для проведения ремонтных работ в квартире. Работник выполнил не все обговоренные условия, но пришел его знакомый и начал требовать деньги. Злоумышленник получил отказ, после чего решил возместить его украденными деньгами и ценными вещами.

Как сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник украл из квартиры 30 тысяч рублей, ключи, золотую цепочку и скрылся. Составлен протокол о возбуждении уголовного дела, полиция занимается поисками виновного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о похищении банкомата, который находился в санатории. Обращение о пропаже поступило от местного охранника. Сумма похищенных денег неизвестна.