Петербуржцу попалась в сыре железная начинка

Петербуржец купил сыр, а когда захотел отрезать кусочек, нож уперся во что-то твёрдое – это оказалась гайка.

Житель Санкт-Петербурга опубликовал фотографии купленного в магазине сыра в группе «Девяткино | Мурино | Новое Девяткино» в социальной сети «ВКонтакте». «Импортозамещение», — прокомментировал покупатель.

Вначале мужчина подумал, что это железный осколок, но разломав брикет, понял, что это гайка.

В комментариях кто-то реагировал на находку с юмором и писал, что оборудование на заводе уже сыпется, другие советовали отправить фото производителю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области производство сыра набирает обороты. В Волосовском районе ведется строительство цеха по производству сыров.