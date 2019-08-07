Петербуржцу попалась в сыре железная начинка

Петербуржцу попалась в сыре железная начинка
Фото: vk.com/v9kino

Петербуржец купил сыр, а когда захотел отрезать кусочек, нож уперся во что-то твёрдое – это оказалась гайка.

Житель Санкт-Петербурга опубликовал фотографии купленного в магазине сыра в группе «Девяткино | Мурино | Новое Девяткино» в социальной сети «ВКонтакте». «Импортозамещение», — прокомментировал покупатель.

Вначале мужчина подумал, что это железный осколок, но разломав брикет, понял, что это гайка.

В комментариях кто-то реагировал на находку с юмором и писал, что оборудование на заводе уже сыпется, другие советовали отправить фото производителю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградской области производство сыра набирает обороты. В Волосовском районе ведется строительство цеха по производству сыров.

кудрово находка сыр
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Петербуржцу попалась в сыре железная начинка
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