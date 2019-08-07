В России появится детская конституция

Изучение основ конституции в начальных классах теперь будет проводиться на факультативных занятиях в Российских школах. Книга разработана специально для детей, с множеством картинок и в стихах.

Как сообщает «РИА Новости», создание нового формата Конституции осуществил фонд «Стратегия будущего». Также над проектом работали многие поэты и писатели.

Антон Семкин, вице-президент фонда «Стратегия будущего», рассказал, что юные граждане должны знать свои права, чтобы государство могло полноценно функционировать.

Книга ориентирована для детей в возрасте от 8-14 лет, в объеме 121 страница. Презентация книги планируется уже в августе 2019 года, также будут даны рекомендации школам к ее использованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в школах планируют увеличить число изучаемой классической музыки.