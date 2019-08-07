«Теремок» вложит 400 млн рублей в новое производство в Петербурге

Сеть ресторанов «Теремок» в течение года приступит к строительству производственного комплекса в Петербурге. Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей.

Компания начнет строительство нового производственного комплекса в текущем году. Место площадки еще не определено, но по предварительным данным, комплекс будет находиться в районе Парнаса. Главной причиной строительства нового комплекса является невозможность расширения действующего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба сети ресторанов русской кухни «Теремок».

По словам совладельца и гендиректора «Теремка» Виталия Свидовского, изначально комплекс предлагали строить в Шушарах, но от этой затеи отказались, поскольку значительная часть офисных и производственных сотрудников проживает в северной части города.

На сегодняшний день в Петербурге работают 93 ресторана и 39 киосков «Теремка». Ежемесячное число клиентов составляет 400 тысяч человек.

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