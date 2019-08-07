Токсичные «Сибирские Мальдивы» обзаведутся смотровой площадкой

Новосибирские чиновники хотят организовать промышленный туризм на золоотвале, прогремевшем на весь мир цветом своей воды.

Новосибирский филиал компании СГК, в состав которого входит прославившийся ТЭЦ-5, сообщил о предложении чиновников установить смотровую площадку на территории золоотвала. Как сообщают местные СМИ, представители правительства региона считают, что полюбившееся туристам место требует организации комфорта и безопасности для людей, а также он надеятся, что руководство СГК пойдет навстречу этому предложению.

В свою очередь специалисты компании отметили, что сотрудничество возможно, но безопасность каждого туриста на первом месте.

Совсем недавно социальные сети заполонили фотографии с голубым водоемом на фоне, напоминающие «Сибирские Мальдивы». Место наполнилось туристами, тем временем как поразительная красота водоема на деле вызвана работой золоотвала ТЭЦ-5.

Вода имеет светло-голубой, бирюзовый цвет из-за растворенных в ней металлов и повышенной кислотности, а также не теряет цвет и в дождливую погоду. По некоторым данным число туристов ежедневно составляет около 40 человек, а в выходные дни достигает 260. Ведущие мировые СМИ высказались по поводу этого явления: New York Times называет озера райским уголком в Сибири, словно оно сделано специально для Instagram, CNN и The Gardian акцентируют на опасности токсичных вод для купающихся.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что cтолетний трамвай из Новосибирска обновят в Петербурге.