В Петербурге пройдет творческий вечер с Ренатой Литвиновой

Литвинова является одной из самых востребованных и любимых актрис. Фото: vk.com/renatalitvinova_spb

Литвинова является одной из самых востребованных и любимых актрис. Фото: vk.com/renatalitvinova_spb

В Санкт-Петербурге проведет творческий вечер знаменитой российской актрисы Ренаты Литвиновой.

Мероприятие пройдет 28 октября в Академической Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Начало встречи с поклонниками актрисы запланировано на восемь вечера. Об этом сообщается в группе «Рената Литвинова Санкт-Петербург 28 октября» в социальной сети «ВКонтакте».

Литвинова является одной из самых востребованных и любимых актрис российских зрителей. Она играла в таких фильмах, как «Мне не больно», «Граница» и др. Также актриса известна как талантливый сценарист.

В марте 2019 года Рената впервые презентовала свой спектакль в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актриса Рената Литвинова приступала к съемкам фильма о Бродском. Съемки фильма производились совместно с киностудиями «Ленфильм» и СТВ.