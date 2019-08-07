На съезде с КАД в районе Обухово перевернулся BMW

По предварительны данным, водитель иномарки не справился с управлением и не «вписался» в поворот.

В среду, 7 августа, около четырех часов дня на съезде с КАД в районе Обухово перевернулся автомобиль марки BMW, об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации добавил, что в автомобиле сработали подушки безопасности. Все пассажиры живы, никто не пострадал.

Пока неясно, по какой причине это произошло. Пользователи в соцсети в шутку предполагают, что водитель, «судя по траектории, не успел разобраться с развязкой и выбрал средний вариант» или «с криками «хрен ли вы тут столпились!» проложил новую трассу».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Хасанской из перевернувшегося грузовика вызволяют водителя. Мужчина, который сидел за рулем, не мог самостоятельно покинуть водительское кресло. На место прибыли спецслужбы – спасатели вытаскивали пострадавшего.