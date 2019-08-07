Администрация Петербурга приняла новую меру в борьбе с руферами

В борьбе с руферами принята новая мера. Фото: Instagram

В борьбе с руферами принята новая мера. Фото: Instagram

В Центральном районе Санкт-Петербурга чердаки домов были оснащены сигнализацией. Мера была принята против незаконных экскурсий на крышах города.

Как сообщает администрация Центрального района, сегодня, 7 августа, сигнализация была установлена в домах на набережной р. Фонтанки, Кутузова, на улицах Шпалерная, Чайковского, Невском проспекте и на Малой Садовой.

Если нарушители попытаются вскрыть дверь, вневедомственная охрана сразу будет осведомлена об этом сигналом. После на место вскрытия отправится группа задержания.

Борьба с руферами продолжается на протяжении долгого времени. Ведомство устанавливало железные двери, замки, однако любителей высоты это не остановило.

В первую очередь сигнализации решено установить на домах, с крыш которых открываются наиболее захватывающие виды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с крыши на Дворцовой набережной сняли школьников, которые встречали рассвет.