Администрация Петербурга приняла новую меру в борьбе с руферами

В Центральном районе Санкт-Петербурга чердаки домов были оснащены сигнализацией. Мера была принята против незаконных экскурсий на крышах города.
Как сообщает администрация Центрального района, сегодня, 7 августа, сигнализация была установлена в домах на набережной р. Фонтанки, Кутузова, на улицах Шпалерная, Чайковского, Невском проспекте и на Малой Садовой.
Если нарушители попытаются вскрыть дверь, вневедомственная охрана сразу будет осведомлена об этом сигналом. После на место вскрытия отправится группа задержания.
Борьба с руферами продолжается на протяжении долгого времени. Ведомство устанавливало железные двери, замки, однако любителей высоты это не остановило.
В первую очередь сигнализации решено установить на домах, с крыш которых открываются наиболее захватывающие виды.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с крыши на Дворцовой набережной сняли школьников, которые встречали рассвет.