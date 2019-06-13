Спасатели ранним утром спускали школьников с крыши на Дворцовой набережной

Группа молодых людей и девушек встречала новый день в экстремальных условиях.
Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем сообщили очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что спасатели в пять утра приехали на Дворцовую набережную, чтобы спустить с крыши группу школьников. Для этого они воспользовались пожарной лестницей. Операция по спасению экстрималов прошла успешно – все подростки стояли на твердой земле через пару минут в целости и сохранности.
В комментариях к посту девушка уверяет, что была в компании ребят. Она пишет, что их после инцидента просто отпустили домой.
Пользователи не понимают, почему МЧС так беспокоился о школьниках – они считают, что раз уж они залезли как-то на крышу, то сумели бы самостоятельно оттуда выбраться.
«Репетиция перед «Алыми»,
— пишет один из комментаторов.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасатели сняли собаку с крыши пятиэтажного дома.