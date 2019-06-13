Спасатели ранним утром спускали школьников с крыши на Дворцовой набережной

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Группа молодых людей и девушек встречала новый день в экстремальных условиях.

Об этом стало известно сегодня, 13 июня. Обо всем сообщили очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что спасатели в пять утра приехали на Дворцовую набережную, чтобы спустить с крыши группу школьников. Для этого они воспользовались пожарной лестницей. Операция по спасению экстрималов прошла успешно – все подростки стояли на твердой земле через пару минут в целости и сохранности.

В комментариях к посту девушка уверяет, что была в компании ребят. Она пишет, что их после инцидента просто отпустили домой.

Пользователи не понимают, почему МЧС так беспокоился о школьниках – они считают, что раз уж они залезли как-то на крышу, то сумели бы самостоятельно оттуда выбраться.

«Репетиция перед «Алыми»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасатели сняли собаку с крыши пятиэтажного дома.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дворцовая набережная крыша мчс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный пытался украсть деньги из банкомата в Сертолово
Таксист на Думской угрожал пассажиру пистолетом и приказал снять крупную ...
Двое петербуржцев подозреваются в хищении 12 тысяч рублей у пенсионерки
Родственники на Ударников почувствовала к друг другу неприязнь и устроили ...
Стройка рядом с домом с обрушившемся потолком на Выборгской улице могла ...
Гендиректор ФК «Зенит» проведем беседу с Луневым о конфликте во Внуково
В Лос-Анджелесе мужчина ради своей собаки подрался с медведицей
Porsche «взлетел» на Выборгском шоссе