В Петербурге спасатели сняли собаку с крыши пятиэтажного дома

Необычную спасательную операцию провели сотрудники ГУ МЧС по Петербургу сегодня утром, 11 мая в Петроградском районе Северной столицы.

На крыше одного из домов по Петрозаводской улице очевидцы заметили лающего пса, который никак не мог спуститься вниз. Прибывшие на место спасатели с помощью спецтехники забрались на крышу, однако собака не давалась в руки.

В результате, используя кусок мяса, как приманку, пса все-таки удалось поймать и вернуть владельцу.

Пострадавших нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти вор унес из церкви ящик для пожертвований. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 мая, в доме № 1 на Знаменской улице Тихвинского района.

В храме «Знамение» мужчина сорвал ящик для пожертвований, достал из него деньги и скрылся. Свидетелем происшествия стал настоятель храма, который вызвал наряд Росгвардии.