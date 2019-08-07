Минобороны показало ролик с полетом «Охотника»

Минобороны показало ролик с полетом &#171;Охотника&#187;
Минобороны опубликовало на своем канале в YouTube первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник». Фото: кадр с видео в youtube

Кадры первого полета тяжелого ударного беспилотника «Охотник» появились в Сети. Их опубликовало Минобороны на своем канале в YouTube.

Беспилотник разработки опытно-конструкторского бюро «Сухой», управляемый оператором с земли, совершил первый полноценный полет в минувшую субботу. Он поднялся на высоту до 600 м и пролетел вокруг аэродрома.

До конца этого года БПЛА «Охотник» выполнит еще несколько полетов, в том числе в автономном режиме. Взлетная масса беспилотника с реактивным двигателем — около 20 т, он имеет противорадиолокационное покрытие и оснащен разнообразной разведывательной аппаратурой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Охотник» впервые поднялся в воздух

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