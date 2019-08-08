Эксперты выяснили, отчего стоит беречь подростков

Оказывается, видеоигры не так уж опасны для детей, как некоторые другие вещи.

Исследование провели сотрудники Монреальского университета в Канаде. В эксперименте приняли участие более 3,8 тысяч подростков. Ученые наблюдали за ними на протяжении четырех лет, чтобы понять, как те или иные технологии влияют на них, пишет портал nplus1.ru.

Они убеждены, что чем больше ребенок проводит времени за тем или иным гаджетом, тем сильнее его влияние на психику подростка. Каждый дополнительный час в социальных сетях ухудшает симптомы депрессии, то же касается и просмотра телевизоров. А вот использование компьютера не способствует развитию заболевания, так что видеоигры не так уж вредны, как принято о них думать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки стали чаще умирать от наркотиков. Изменить это может только одно — пропаганда, рассказывающая о вреде употребления наркотиков.