Новый жилой комплекс класса комфорт «Заповедный парк» появится в Петербурге

Застройщик сообщил о начале активной фазы строительства и запуске продаж квартир в первом доме жилого комплекса «Заповедный парк».

На рынок недвижимости Санкт-Петербурга выведен новый жилой комплекс класса комфорт от «Группы ЛСР». Как сообщили Gazeta.SPb в компании, квартиры в первом доме уже доступны для покупки. Первый дом находится на участке 14, смежным с набережной реки Каменки. Стоимость одного квадратного метра составляет не менее 83,5 тысяч рублей.

Жилой комплекс строится на участках №14 и №17 на площади в 6 гектаров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Всего будет построено 9 домов высотой от 14 до 25 этажей. Участок ограничен Орлово-Денисовским проспектом и набережной реки Каменки. Общая площадь жилых помещение составит не менее 90 тысяч квадратных метров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после перехода на эскроу-счета в зоне риска находится 8 новостроек Петербурга.