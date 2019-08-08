Врачи назвали способ борьбы со слабоумием после 60 лет

Ученые тестировали свыше 10 тысяч человек на протяжении 28 лет.

Врачи и ученые назвали способ замедлить развитие деменции. Общение после 60 лет снижает прогресс слабоумия.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что ежедневное общение дает более серьезные результаты, чем встречи лишь несколько раз в месяц, сообщает Medical Xpress. Ученые изучали показатели свыше 10 тысяч человек на протяжении 28 лет с 1985 года по 2013 год. Испытуемые проходили когнитивные тесты для отслеживания изменений.

Интенсивные социальные контакты снижают риск деменции в среднем на 12% — чем чаще тем лучше. Человек приобщении тренирует память и язык. Физические нагрузки тоже позитивно влияют на разум пожилых людей.

Сейчас на Земле около 50 млн человек страдают от деменции.

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