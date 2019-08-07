Врачи рассказали, что шепчет шум в ушах

Врачи рассказали, что шепчет шум в ушах
При постоянном шуме в ушах стоит обратиться в поликлинику. Фото: pixabay.com

Причины неприятных ощущений могут варьироваться от стресса до аденоидов.

Частый шум в ушах говорит о проблемах со здоровьем — тем, кто испытывает его постоянно, рекомендуют обратиться к ЛОРу.

Без врачебного обследования невозможно точно сказать, что именно не так с организмом. Например, в ухо могла попасть вода или сформироваться ушная пробка. Шум могут вызвать и аденоиды, сообщает “Медикфорум” 7 августа.

Гипертоники и страдающие от атеросклероза слышат шум в ушах при повышенной артериальном давлении. В числе причин называют и возможный остеохондроз шеи, для лечения которого потребуются услуги массажиста. Наконец, шум в ушах может вызвать и простой стресс. Отоларинголог поможет разобраться в проблемах в проблемах со слухом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что врачи назвали причины отказаться от соли.

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