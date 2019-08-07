Врачи назвали причины отказаться от соли

Пищевая добавка убивает чувство вкуса в человеке.

Врачи рекомендуют сократить употребление соли или вовсе отказаться от нее. Пищевая добавка убивает чувство вкуса в человеке.

Антислеживатель, который производители часто добавляют в продукт, может вызвать аллергию и увеличить число токсинов в организме, сообщает “Медикфорум” 7 августа — врачи рекомендуют смотреть на состав. Соль повышает давление, может скапливаться на стенках сосудов (что ведет к инсульту и гипертонии) при неумеренном потреблении. Из-за свойства удерживать жидкость, соль плохо действует на почки. Кроме этого, соль якобы замедляет мозговую деятельность.

Наконец, несмотря на то, что пищевая добавка усиливает вкус, она одновременно лишает человека способности чувствовать вкусовые оттенки в ее отсутствие.

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