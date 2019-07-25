Аспирин назвали смертельно опасным

Аспирин назвали смертельно опасным
Ацетилсалициловую кислоту или аспирин используют как обезболивающее и жаропонижающее. Фото: pixabay.com

Ежегодно в мире потребляют свыше 80 млрд таблеток аспирина.

Ученые Оксфорского университета опубликовали исследование, посвященное аспирину. По мнению специалистов, лекарство может быть смертельно опасным.

Ацетилсалициловую кислоту или аспирин используют как обезболивающее и жаропонижающее. Кроме этого, некоторые ежедневно используют лекарство для предотвращения тромбов.

Ученые выяснили, что постоянный прием увеличивает риск внутренних кровотечений. Пожилые люди после инфаркта и инсульта должны добавить к аспирину медикамент, который наоборот снизит риск кровотечений. Пациентам, которые используют аспирин в качестве профилактики болезней сердца и сосудов, посоветовали немедленно перестать его принимать. Делать это нужно, видимо, постепенно: резкий отказ от лекарства может повысить риск инфаркта.

Ежегодно в мире потребляют свыше 80 млрд таблеток аспирина, по данным Discovery Health.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за любое рецептурное лекарство положен налоговый вычет.

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