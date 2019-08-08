Ржаной хлеб в России подорожал на 10% за год

Индекс цен составил 5%, но хлебобулочные изделия вырвались вперед.

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб подорожал почти на 10% за год. В июне его цена составляла 50,5 рублей за кг.

Весь остальной хлеб подорожал на 7,7% в среднем, сообщает URA.ru со ссылкой на данные Росстата 8 августа. Индекс цен в России составил 5%.

Причины такого резкого скачка пока не уточняются. Вероятно, главной причиной стало изменение цен на муку: еще в январе “Руспродсоюз” сообщил о подорожании муки на 30% и предупредил, что это повлияет на цены оптового хлеба. Причина подорожания муки может в свою очередь скрываться в ценах на бензин, то есть перевозках, которые серьезно выросли в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Владимир Путин подписал указ о сдерживании цен на бензин.