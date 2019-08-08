Агропромышленный комплекс становится для банков приоритетным направлением

Банки соревнуются за финансирование проектов АПК. Об этом в программе «Пять лет санкционке: эффект продуктовых контрсанкций» на телеканале РБК заявил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

«До эмбарго с агропромышленным комплексом работали преимущественно «избранные банки». Большинство финансовых организаций из-за ценовых рисков и агрорисков (неурожай, гибель животных) осторожно подходили к финансированию этой отрасли. В последнее время ситуация сильно изменилась: для банков очевидна стабильность этого рынка, они соревнуются за отрасль.

МКБ приоритетно рассматривает те сегменты АПК, где импортазамещение еще в полном объеме не завершилось. Банк участвует в программах господдержки, имеет большой опыт по предоставлению финансирования компаниям, развивающим экспорт», – отметил Александр Казначеев

Прошло пять лет с момента ввода запрета на импорт продукции из стран ЕС и США. Ограничения затронули поставки молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса. За последнее время страна нарастила производство ключевых продуктов агропромышленного комплекса, и по многим показателям вышла на самообеспечение. Основными бенефициарами контрсанкций стали производители сыра: производство сыра в России в 2018 году составило 473 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 37 процентов (по данным «Союзмолоко»). При этом прирост производства наблюдается практически во всех отраслях АПК.

Агропомышленный комплекс играет все более заметную роль также в российском несырьевом неэнергетическом экспорте, так, в 2018 году экспорт продукции АПК увеличился на 20% до $25 млрд. В свази с этим значительно изменился подход банков к финансированию отрасли. МКБ в 2019 году планирует предоставить компаниям аграрного сектора, в том числе ориентированным на экспорт, десятки миллиардов рублей. Обслуживание и финансирование компаний АПК является одним из стратегических направлений деятельности банка.