Брошенная бутылка рискует обернуться десятилетним сроком

В Красногвардейском районе Петербурга дело в отношение мужчины, обвиняющегося в броске бутылки, причинившем тяжкий вред здоровью, направлено в суд.

Обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя северной столицы утверждено прокуратурой Красногвардейского района Петербурга, сообщается на сайте городской прокуратуры. Дело возбуждено по подпунктам «д» и «з» части 2 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии прокуратуры, обвиняемый в июне прошлого года выбросил из окна своей квартиры на 15-м этаже стеклянную бутылку объёмом 0,75 литра — та, в свою очередь, упала на голову потерпевшему, причинив ему тяжкий вред здоровью.

На сегодняшний день обвиняемый свою вину признал. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

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