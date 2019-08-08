Петербуржец решил успокоить шумных соседей с помощью пистолета и монтировки

В Санкт-Петербурге в Кировском районе житель одного из домов решил успокоить шумных соседей не только словами. Чтобы точно быть понятым, гражданин прихватил с собой травматический пистолет и монтировку.

На улице Зайцева в доме No6-2 37-летний гражданин не мог уснуть из-за криков соседей сверху. Дождавшись, когда компания выйдет из квартиры, мужчина догнал их и начал угрожать взятыми оружием и монтировкой. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел сегодня, 8 августа, около 6 утра. Сотрудники полиции задержали по указанному адресу вооруженного мужчину, так и не дав поспать.

В настоящее время мужчина находится в отделении полиции.

Ранее GazetaSPb сообщала о задержании «телефонного» хулигана. Житель Бокситогорска решил сделать звонок в полицию и сообщить о минировании здания.