На Ленинском проспекте обнаружены несколько ям в асфальте

На Ленинском проспекте обнаружены несколько ям в асфальте
В целях безопасности ямы огородили. Фото: piter.tv

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте на нескольких участках дороги образовались крупные дыры в асфальте. Причина образований неизвестна.

Как сообщает Piter.TV, инцидент произошел сегодня, 8 августа, во дворе жилого дома No119. В некоторых дырах и вмятинах асфальта выступила вода. Образования на дорогах несут неудобство и угрозу для автомобилистов. Особо опасна дорога для припаркованных машин, так как есть вероятность провала.

На месте работает аварийная служба. Опасный участок огорожен от проезда автомобилей и пешеходов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Северной столице на Малой Объездной была обнаружена яма в дороге. Причиной разрушения асфальта стал дефект труб.

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