Массовые убийства в США продолжаются

При помощи холодного оружия были убиты четверо человек и двое ранены

С начала года на территории страны произошло 292 массовых убийства. За последний месяц в СМИ сообщалось о целой серии событий, повлекших массовую гибель людей в США. После чего государство практически приняло статус горячей точки.

Сегодня по данным AmericaRU.com, стало известно о вооруженном ограблении в Южной Калифорнии. Резня, продолжавшаяся около двух часов, повлекла смерти четырех человек, еще двоих раненых медикам удалось спасти.

Преступника задержали при выходе из торгового центра «7-Eleven», тогда он бросил нож и огнестрельное оружие, которым обзавелся после нападения на охрану, и сдался. Совершивший преступление идентифицирован как 33-летний мужчина латиноамериканец.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что страны остерегают граждан от поездок в США.