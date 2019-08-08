Массовые убийства в США продолжаются

Массовые убийства в США продолжаются
Соединенные Штаты Америки становятся горячей криминальной точкой на карте. Фото: Pixabay

При помощи холодного оружия были убиты четверо человек и двое ранены

С начала года на территории страны произошло 292 массовых убийства. За последний месяц в СМИ сообщалось о целой серии событий, повлекших массовую гибель людей в США. После чего государство практически приняло статус горячей точки.

Сегодня по данным AmericaRU.com, стало известно о вооруженном ограблении в Южной Калифорнии. Резня, продолжавшаяся около двух часов, повлекла смерти четырех человек, еще двоих раненых медикам удалось спасти.

Преступника задержали при выходе из торгового центра «7-Eleven», тогда он бросил нож и огнестрельное оружие, которым обзавелся после нападения на охрану, и сдался. Совершивший преступление идентифицирован как 33-летний мужчина латиноамериканец.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что страны остерегают граждан от поездок в США.

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