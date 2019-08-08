Страны просят граждан не ехать в США после массовых убийств

Страны просят граждан не ехать в США после массовых убийств
Япония, Уругвай и Венесуэла обеспокоены ситуацией в США. Фото: pixabay.com

За 7 месяцев 250 человек погибли в Америке из-за расизма и дискриминации, предупреждает Уругвай.

Несколько стран уже выпустили предупреждение о возможной опасности поездки в Америку. Атаки на жителей США и гостей страны вызывают беспокойство соседей.

Пока что три страны призывают граждан отказаться от поездок: Венесуэла, у которой и так сложились непростые отношения с соседом из-за внутренней политической борьбы, призвала жителей отложить поездки. Кроме этого власти опубликовали список наиболее опасных городов, сообщает The Los Angeles Times.

Уругвай предупредил, что за 7 месяцев 2019 года 250 человек погибли в Америке из-за расизма и дискриминации. Кроме этого, Япония советует жителям страны не пересекать Тихий океан.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Трамп считает, что массовые расстрелы — дело рук сумасшедших.

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